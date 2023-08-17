Добавил ему лекарство в алкоголь: сибиряка посадили за смерть мужчины, пропавшего 9 лет назад

В Новосибирской области осудили мужчину за смерть попутчика, случившуюся
Как сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области, в июне 2014 года в полицию поступило заявление жительницы Новосибирского района о том, что ее сожитель пропал. Мужчина в тот момент находился в командировке в Карасуке. По факту исчезновения следователи возбудили уголовное дело, которое спустя время приостановили.
К расследованию дела вернулись в 2021 году, тогда сотрудникам удалось получить информацию о том, что к смерти может быть причастен неоднократно судимый житель Карасука. Дело возобновили, и следователи начали допрашивать свидетелей.
Удалось установить, что в мае 2014 года осужденный мужчина решил обокрасть мужчину, который ехал в командировку. Около вокзала на площади в Карасуке мужчина попросил злоумышленника отвезти его в село поблизости, водитель согласился и добавил в спиртные напитки, которые пил попутчик, лекарственные препараты в большом количестве.
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Как сообщили НГС в Следственном комитете, тело мужчины не нашли. Это также подтвердили в пресс-службе прокуратуры области.
Теперь 39-летний житель Карасука признан виновным в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, с причинением тяжкого вреда здоровью).
Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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