Добавил ему лекарство в алкоголь: сибиряка посадили за смерть мужчины, пропавшего 9 лет назад

Удалось установить, что в мае 2014 года осужденный мужчина решил обокрасть мужчину, который ехал в командировку. Около вокзала на площади в Карасуке мужчина попросил злоумышленника отвезти его в село поблизости, водитель согласился и добавил в спиртные напитки, которые пил попутчик, лекарственные препараты в большом количестве.

— Дождавшись их токсического воздействия, водитель похитил имущество мужчины на общую сумму около 5 тысяч рублей, после чего обнаружил, что потерпевший умер. С целью избежать уголовной ответственности за совершенное им преступление осужденный сокрыл его тело в неустановленном месте на территории Красноозерского района, — сообщили в ведомстве.