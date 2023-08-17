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Добавил ему лекарство в алкоголь: сибиряка посадили за смерть мужчины, пропавшего 9 лет назад

Суд отправил злоумышленника в колонию на 15 лет

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Мужчина пропал в 2014 году во время командировки

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В Новосибирской области осудили мужчину за смерть попутчика, случившуюся 9 лет назад. Оказалось, что в 2014 году 39-летний житель Карасука хотел обокрасть погибшего и подмешал ему в алкоголь лекарства.

Как сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области, в июне 2014 года в полицию поступило заявление жительницы Новосибирского района о том, что ее сожитель пропал. Мужчина в тот момент находился в командировке в Карасуке. По факту исчезновения следователи возбудили уголовное дело, которое спустя время приостановили.

К расследованию дела вернулись в 2021 году, тогда сотрудникам удалось получить информацию о том, что к смерти может быть причастен неоднократно судимый житель Карасука. Дело возобновили, и следователи начали допрашивать свидетелей.

Удалось установить, что в мае 2014 года осужденный мужчина решил обокрасть мужчину, который ехал в командировку. Около вокзала на площади в Карасуке мужчина попросил злоумышленника отвезти его в село поблизости, водитель согласился и добавил в спиртные напитки, которые пил попутчик, лекарственные препараты в большом количестве.

— Дождавшись их токсического воздействия, водитель похитил имущество мужчины на общую сумму около 5 тысяч рублей, после чего обнаружил, что потерпевший умер. С целью избежать уголовной ответственности за совершенное им преступление осужденный сокрыл его тело в неустановленном месте на территории Красноозерского района, — сообщили в ведомстве.

Как сообщили НГС в Следственном комитете, тело мужчины не нашли. Это также подтвердили в пресс-службе прокуратуры области.

Погибший просил злоумышленника довезти его до села из Карасука

Погибший просил злоумышленника довезти его до села из Карасука

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Теперь 39-летний житель Карасука признан виновным в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, с причинением тяжкого вреда здоровью).

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В ночь с 14 на 15 августа возле 25-этажки на Ипподромской неизвестный напал на бизнесмена. Мужчину с расстояния нескольких метров расстрелял киллер.

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