Школьница утонула в водоеме в Кузбассе: СК и прокуратура начали проверку

В Кемеровской области в Осинниках обнаружили в реке тело школьницы. Накануне перед этим девочка пошла купаться вместе с братьями и сестрами.
Сейчас началась доследственная проверка по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в среду, 16 августа, пресс-службы СУ СК и прокуратуры по Кемеровской области.
Как стало известно, накануне, 15 августа, десятилетняя девочка вместе с братьями и сестрами пошла купаться на берег Кондомы. Плавать ребенок не умел, но всё же зашел в воду. Почти сразу школьницу унесло течением реки. О ее пропаже в полицию заявили к вечеру. Тело маленькой девочки водолазы смогли найти на дне реки на следующий день.
Сейчас прокуратура и Следственный комитет Кузбасса начали проверку, в ходе которой они в том числе выяснят, где находились родители, пока дети купались на необорудованном берегу реки.
— Во всех случаях следственными органами СК России устанавливаются обстоятельства гибели детей, причины и условия, приведшие к трагическим последствиям, — отмечает в публикации следствия.
После выяснения всех обстоятельств СК Кузбасса, возможно, заведут уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В начале августа в МЧС сообщили, что больше всего смертей на воде в СФО произошло в Новосибирской области.