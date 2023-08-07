Новосибирская область стала лидером по количеству смертей на воде в Сибири

Новосибирская область стала лидером по количеству происшествий на воде в Сибирском федеральном округе. Об этом сегодня, 7 августа, рассказал глава МЧС по региону Виктор Орлов на оперативном совещании.
— Обстановка на водных объектах является крайне сложной. К сожалению, на сегодняшний день Новосибирская область является лидером Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу по количеству происшествий и по гибели людей на воде, — сообщил Виктор Орлов.
За неделю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий выросло в три раза. Количество погибших людей выросло в два раз: погибли 11 человек, в прошлом году за этот период было 5 погибших.
За прошедшую неделю 15 происшествия на воде зафиксировали на территориях Новосибирска, Искитима, Куйбышевского, Искитимского, Купинского, Новосибирского и Ордынского районах. Утонули 11 человек, в том числе 1 ребенок. Также спасатели ищут 5 утонувших людей, в том числе одного ребенка.
Виктор Орлов призвал глав районов увеличить количество патрулирующих групп.
На прошлой неделе на Обском водохранилище перевернулось моторное судно с флагами ВДВ. На борту находились восемь человек.