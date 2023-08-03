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Следователи назвали причину затопления катера с ВДВ-шниками под Новосибирском

На катере находились восемь человек, двое из них дети

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Судно с пассажирами завалилось на бок

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Следователи назвали возможную причину затопления яхты с ВДВ-шниками под Новосибирском. По предварительной информации, в трюме судна не были закручены сливные пробки. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

2 августа на Обском водохранилище перевернулось моторное судно «Тримаран». На борту находились восемь человек: капитан и семь пассажиров. Среди пассажиров были два несовершеннолетних ребенка. В результате происшествия никто не пострадал.

— Причина затопления судна — незакрученные сливные пробки в трюме. По данному факту Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегиональным СУТ СК России проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности), — рассказали в ведомстве.

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Сейчас следователи-криминалисты проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Ранее НГС писал о том, что гидроцикл с людьми перевернулся на Обском море. Пассажиры были в жилетах.

Обновлено.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, по факту подтопления судна ведомство проводит надзорные мероприятия.

— Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по соблюдению законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта, будет дана оценка действиям судоводителя и органов ГИМС МЧС России по Новосибирской области по профилактике правонарушений на водном транспорте, — сообщили в ведомстве.

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