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Под Новосибирском перевернулась яхта с ВДВ-шниками, женщинами и детьми — видео последствий

Инцидент произошел на Бердской косе

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Ребенок на судне испугался

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На Обском водохранилище под Новосибирском в среду, 2 августа, перевернулась яхта с десантниками и их семьями. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— На Обском водохранилище на яхте отмечали День ВДВ. Судно перевернули, — опубликовали в телеграм-канале подписчики.

На видеозаписи видно, что небольшое судно плавает на открытом пространстве, завалившись на бок. К ним подплыло еще одно судно, с которого, предположительно, на лодке к ним направилась помощь. Слышны крики ребенка.

— Где мой папочка? Помогите! — кричит кто-то из детей.

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Людей пересадили на другое судно

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

Мужчина успокаивает плачущего ребенка, советует перебираться на лодку и не переживать.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали инцидент. Там сообщили, что в результате крушения судна никто не пострадал.

— Инцидент произошел на Обском водохранилище. На судне находилось восемь человек, включая двух детей. Их доставили на берег очевидцы, люди не пострадали. Само судно отбуксировали на берег спасатели, — сообщил НГС заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Артем Щербаков.

Ранее НГС писал о том, что гидроцикл с людьми перевернулся на Обском море. Пассажиры были в жилетах.

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