Под Новосибирском перевернулась яхта с ВДВ-шниками, женщинами и детьми — видео последствий

На Обском водохранилище под Новосибирском в среду,
— На Обском водохранилище на яхте отмечали День ВДВ. Судно перевернули, — опубликовали в телеграм-канале подписчики.
На видеозаписи видно, что небольшое судно плавает на открытом пространстве, завалившись на бок. К ним подплыло еще одно судно, с которого, предположительно, на лодке к ним направилась помощь. Слышны крики ребенка.
— Где мой папочка? Помогите! — кричит кто-то из детей.
Мужчина успокаивает плачущего ребенка, советует перебираться на лодку и не переживать.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали инцидент. Там сообщили, что в результате крушения судна никто не пострадал.
— Инцидент произошел на Обском водохранилище. На судне находилось восемь человек, включая двух детей. Их доставили на берег очевидцы, люди не пострадали. Само судно отбуксировали на берег спасатели, — сообщил НГС заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Артем Щербаков.
Ранее НГС писал о том, что гидроцикл с людьми перевернулся на Обском море. Пассажиры были в жилетах.