Под Новосибирском перевернулась яхта с ВДВ-шниками, женщинами и детьми — видео последствий

На Обском водохранилище под Новосибирском в среду, 2 августа , перевернулась яхта с десантниками и их семьями. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».



— На Обском водохранилище на яхте отмечали День ВДВ. Судно перевернули, — опубликовали в телеграм-канале подписчики.

