Сотня пострадавших и очереди на станции переливания крови: новые подробности взрыва на АЗС в Махачкале

Как сообщили в СК по Республике Дагестан, взрыв произошел из-за того, что рядом с заправкой загорелось здание СТО — по версии следователей, пожар произошел во время техобслуживания автомобилей, но предварительной причины пока всё еще нет. Огонь перекинулся на АЗС, где после этого взорвались две цистерны с топливом из восьми. Пожар на месте ЧП локализовали ночью на 600 квадратных метрах, позднее открытое горение ликвидировали. В районе происшествия отключили газ.