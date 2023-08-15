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Сотня пострадавших и очереди на станции переливания крови: новые подробности взрыва на АЗС в Махачкале

По последним данным, погибли 27 человек, из них трое — дети

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За ночь спасатели ликвидировали открытое горение на АЗС

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Ночью на одной из АЗС в Махачкале прогремел взрыв. Число пострадавших и погибших растет с каждым часом. По последним данным МЧС, погибли 27 человек (из них трое — дети), количество пострадавших же увеличилось до 102. В этом материале — всё, что известно к этому часу.

Как сообщили в СК по Республике Дагестан, взрыв произошел из-за того, что рядом с заправкой загорелось здание СТО — по версии следователей, пожар произошел во время техобслуживания автомобилей, но предварительной причины пока всё еще нет. Огонь перекинулся на АЗС, где после этого взорвались две цистерны с топливом из восьми. Пожар на месте ЧП локализовали ночью на 600 квадратных метрах, позднее открытое горение ликвидировали. В районе происшествия отключили газ.

Источник телеграм-канала Shot в экстренных службах сообщил, почему во время взрыва пострадало и погибло так много людей. Горящее топливо вместе с взрывной волной накрыло людей, которые пришли посмотреть на пожар (в радиусе 50 метров). Очевидцы рисковали собственной жизнью, чтобы спасти как можно больше пострадавших после ЧП.

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Момент взрыва

Видео: «Осторожно, новости» / T.me

В Дагестан вылетела группа медиков федеральных клиник, кроме того, спецборт МЧС доставит пострадавших из Махачкалы в московские больницы. На борту самолета находятся медицинские модули, а пострадавших, помимо медиков, будут сопровождать и психологи.

На Республиканскую станцию переливания крови пришли сотни жителей Дагестана, чтобы помочь пострадавшим. Как сообщает телеграм-канал Shot, станция будет работать без перерывов до утра — прием продолжают, чтобы восполнять запасы крови и плазмы (уже много направили в больницы города).

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На станции переливания крови — большие очереди

Видео: Shot / t.me

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва и искать пострадавших. Вместе с МЧС работают и кинологи.

Пока обломки разбирают вручную

Пока обломки разбирают вручную

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В некоторых местах работает и тяжелая техника

В некоторых местах работает и тяжелая техника

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Видео: МЧС России / T.me

Семьям погибших и пострадавших окажут материальную и психологическую помощь. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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