Лада Дэнс рассказала о своем состоянии после страшной аварии

Певица Лада Дэнс вышла на связь со своими поклонниками. Это произошло впервые после аварии, в которую певица попала около недели назад. Лада Дэнс написала пост на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ), где поблагодарила всех за добрые слова и поддержку.
— Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период, — написала артистка. — С медицинской точки зрения всё делается на максимальном уровне. В СМИ выходит много ложной информации, поэтому немного позже будет официальная информация от меня! Искренне благодарю каждого из вас за поддержку, вы — моя опора.
Певица попала в серьезное ДТП в минувшие выходные — 5 августа. Ее госпитализировали с серьезными травмами. Пока врачи не берутся давать обнадеживающих прогнозов — ситуация совсем не простая. В момент ДТП артистка сидела на заднем сиденье машины. Когда ее «Мерседес» врезался в стоящую иномарку, певица сильно ударилась головой.
— Произошел сильнейший удар. Сейчас артистка в сознании, проходит лечение и находится под наблюдением врачей. Прогнозы хорошие. Сейчас мы будем подавать иск на транспортную компанию, которая организовала переезд артистки, — рассказывал директор артистки Сергей Пудовкин корреспондентам MSK1.RU сразу после аварии.
У певицы разбит лоб, удар сказался на позвоночнике, врачи не исключают черепно-мозговую травму. На лице — многочисленные порезы и разрывы кожи. Через несколько дней состояние артистки ухудшилось: она перенесла несколько операций на лице и из-за этого не говорила и с трудом дышала, а ее родным запретили приходить в больницу. 10 августа в Сети появились первые фотографии Лады Дэнс после аварии: по словам Сергея Пудовкина, их сделал кто-то, у кого был доступ в больницу, сами же они публиковать такие снимки «не планировали».