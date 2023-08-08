В жилом доме в Астрахани взорвался газ — есть погибшие

В Астрахани взорвался газ в пятиэтажном доме — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным ГУ МЧС по Астраханской области, первоначально поступило сообщение о пожаре в четырех квартирах. Общая площадь возгорания составляет 90 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг.
ТАСС сообщает о том, что при взрыве погибли два человека, пострадали четверо.
— Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь, — сказал собеседник агентства.
Несколько дней назад взрыв газа в жилом доме произошел в Канске (Красноярский край). В Следственном комитете края сообщили, что взрыв произошел в тот момент, когда в одной из квартир меняли газовые трубы.
После взрыва эвакуировались 200 человек, из них 20 — дети. Пострадали 11 человек.