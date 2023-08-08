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СрочноВ жилом доме в Астрахани взорвался газ
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В жилом доме в Астрахани взорвался газ — есть погибшие

Четверым жильцам понадобилась помощь медиков

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Из-за взрыва в доме загорелись четыре квартиры

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В Астрахани взорвался газ в пятиэтажном доме — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным ГУ МЧС по Астраханской области, первоначально поступило сообщение о пожаре в четырех квартирах. Общая площадь возгорания составляет 90 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг.

ТАСС сообщает о том, что при взрыве погибли два человека, пострадали четверо.

— Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь, — сказал собеседник агентства.

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Видео: МЧС Астрахань / Vk.com

Несколько дней назад взрыв газа в жилом доме произошел в Канске (Красноярский край). В Следственном комитете края сообщили, что взрыв произошел в тот момент, когда в одной из квартир меняли газовые трубы.

После взрыва эвакуировались 200 человек, из них 20 — дети. Пострадали 11 человек.

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