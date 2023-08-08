Шел по встречной: молодой водитель сбил пешехода в Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области в ДТП погиб пешеход. Авария произошла сегодня,
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области,
— В результате дорожно-транспортного происшествия скончался пешеход-мужчина, на вид 50 лет, личность устанавливается. Известно, что в момент ДТП на верхней одежде пешего участника отсутствовали световозвращающие элементы, — добавили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции. Обстоятельства уточняются. Водитель Hyundai Creta, как уточняют в ГИБДД, имеет стаж вождения менее года.
Вчера, 7 августа, вечером в Новосибирске КАМАЗ вблизи Бугринского моста насмерть сбил мужчину на самокате. После этого водитель КАМАЗа скрылся с места ДТП.