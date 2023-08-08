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Шел по встречной: молодой водитель сбил пешехода в Новосибирской области

Личность погибшего устанавливают сотрудники ГИБДД

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ДТП произошло ночью во вторник

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В Болотнинском районе Новосибирской области в ДТП погиб пешеход. Авария произошла сегодня, 8 августа, в 03:20 на автодороге К-16 Тогучин — Карпысак.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области, 19-летний водитель Hyundai Creta ехал со стороны автодороги Р-255 в сторону деревни Бартаевка и наехал на пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении.

— В результате дорожно-транспортного происшествия скончался пешеход-мужчина, на вид 50 лет, личность устанавливается. Известно, что в момент ДТП на верхней одежде пешего участника отсутствовали световозвращающие элементы, — добавили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции. Обстоятельства уточняются. Водитель Hyundai Creta, как уточняют в ГИБДД, имеет стаж вождения менее года.

Вчера, 7 августа, вечером в Новосибирске КАМАЗ вблизи Бугринского моста насмерть сбил мужчину на самокате. После этого водитель КАМАЗа скрылся с места ДТП.

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