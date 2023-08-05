«Догнал — и начались разборки»: полиция проверяет видео с массовой дракой на Березовой роще

В Новосибирске полиция проверяет информацию о массовой драке рядом с метро «Березовая роща». Сообщение о конфликте появилось в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
— Информация по данному факту устанавливается, — сообщили в МВД по НСО.
В посте говорится, что инцидент произошел днем на переходном переходе в Дзержинском районе. По словам автора поста, участниками драки стали молодые люди, которые ехали в одном автомобиле.
— Стоит на светофоре ВАЗ-2105 возле метро «Березовая роща». Водитель, судя по всему, сжег сцепление, и они встали на аварийку. Парень, который был за рулем, вышел из машины и начал переходить дорогу, еще один, который сидел на переднем сиденье, выбежал и пустился догонять водителя. Началась драка. Двое пацанов с заднего сиденья побежали их разнимать, — говорится в посте.
Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после публикаций в СМИ информации об избиении подростка на игровой площадке. В Сети появилось видео, на котором видно, как один из подростков в черной майке пинает по лицу юношу, который сидит, зажавшись, на корточках.