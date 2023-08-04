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«От удара лег на бочину»: массовое ДТП произошло на Красном проспекте — видео последствий

На участке ДТП затруднено движение

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На дороге перевернулся автомобиль

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Вечером 4 августа в Новосибирске произошло ДТП на Красном проспекте. О происшествии сообщил редакции читатель НГС. Место ДТП сняли на видео.

По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», авария произошла на участке дороги возле дома № 167 на Красном проспекте. В сообщении указано, что на дороге столкнулись три автомобиля, в том числе седан Hyundai Solaris, микроавтобус и кроссовер Toyota Harrier.

— Последний от удара лег на бочину, — указано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На дороге столкнулись три автомобиля

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

По информации 2ГИС, на участке аварии затруднено движение транспорта. Пробка растянулась в сторону площади Калинина по Красному проспекту от сквера имени Чаплыгина до здания № 167. В последнем расположен дворец культуры «Прогресс».

На участке ДТП затруднено движение

На участке ДТП затруднено движение

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В красный цвет также окрасилась дорога на Красном проспекте в сторону Мочищенского шоссе. Причины затрудненного движения неизвестны, но, по информации сервиса, там также случилось дорожно-транспортное-происшествие.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать аварию на Красном проспекте.

Днем в Новосибирске на Гусинобродском шоссе столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали женщина и пятилетняя девочка.

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