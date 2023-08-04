«От удара лег на бочину»: массовое ДТП произошло на Красном проспекте — видео последствий

Вечером 4 августа в Новосибирске произошло ДТП на Красном проспекте. О происшествии сообщил редакции читатель НГС. Место ДТП сняли на видео.



По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», авария произошла на участке дороги возле дома № 167 на Красном проспекте. В сообщении указано, что на дороге столкнулись три автомобиля, в том числе седан Hyundai Solaris, микроавтобус и кроссовер Toyota Harrier.

