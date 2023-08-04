«От удара лег на бочину»: массовое ДТП произошло на Красном проспекте — видео последствий

Вечером 4 августа в Новосибирске произошло ДТП на Красном проспекте. О происшествии сообщил редакции читатель НГС. Место ДТП сняли на видео.
По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», авария произошла на участке дороги возле дома № 167 на Красном проспекте. В сообщении указано, что на дороге столкнулись три автомобиля, в том числе седан Hyundai Solaris, микроавтобус и кроссовер Toyota Harrier.
— Последний от удара лег на бочину, — указано в сообщении.
По информации 2ГИС, на участке аварии затруднено движение транспорта. Пробка растянулась в сторону площади Калинина по Красному проспекту от сквера имени Чаплыгина до здания № 167. В последнем расположен дворец культуры «Прогресс».
В красный цвет также окрасилась дорога на Красном проспекте в сторону Мочищенского шоссе. Причины затрудненного движения неизвестны, но, по информации сервиса, там также случилось дорожно-транспортное-происшествие.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать аварию на Красном проспекте.
Днем в Новосибирске на Гусинобродском шоссе столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали женщина и пятилетняя девочка.