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СрочноТри машины столкнулись на Гусинобродском шоссе
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Три автомобиля столкнулись на Гусинобродском шоссе — пятилетнюю девочку увезли на скорой

Одна из машин врезалась в столб

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ДТП произошло утром в пятницу

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В Октябрьском районе Новосибирска сегодня, 4 августа, в 11:30 произошло массовое ДТП. На Гусинобродском шоссе столкнулись три автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, в аварию попал 54-летний водитель Suzuki Grand Vitara, 45-летний водитель Toyota Corolla и 41-летний водитель Lexus. В результате ДТП Suzuki Grand Vitara врезалась в столб.

— В результате ДТП пострадали пассажиры автомобили Toyota Corolla — женщина 1977 года рождения и девочка 2017 года рождения, которые доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Вечером 3 августа в микрорайоне Родники автомобиль съехал с дороги на Красном проспекте. На месте ДТП приезжала скорая помощь.

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