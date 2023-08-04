Три автомобиля столкнулись на Гусинобродском шоссе — пятилетнюю девочку увезли на скорой

В Октябрьском районе Новосибирска сегодня, 4 августа, в 11:30 произошло массовое ДТП. На Гусинобродском шоссе столкнулись три автомобиля.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, в аварию попал
— В результате ДТП пострадали пассажиры автомобили Toyota Corolla — женщина 1977 года рождения и девочка 2017 года рождения, которые доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС, они устанавливают все обстоятельства происшествия.
Вечером 3 августа в микрорайоне Родники автомобиль съехал с дороги на Красном проспекте. На месте ДТП приезжала скорая помощь.