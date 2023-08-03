«Водителю стало плохо»: автомобиль съехал с дороги на Родниках — на месте скорая помощь

Вечером
Инцидент произошел на пересечении с улицей Тюленина возле здания
— Машина улетела с дороги, возможно, водителю стало плохо. На месте работают медики, — указано в сообщении.
В телеграм-канале опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно автомобиль, который стоит в траве рядом с проезжей частью, а также машину скорой помощи. Транспорт находится вблизи пешеходного перехода.
Информация о произошедшем также появилась на сайте 2ГИС. Фотографию с места ДТП опубликовал пользовать сервиса Алексей Халин.
На участке дорожно-транспортного происшествия отсутствуют пробки, движение транспорта незначительно затруднено. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне жители Новосибирска сообщили, что на улице Одоевского автомобиль сбил мужчину. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.