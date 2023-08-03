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Тема дняАвтомобиль съехал с дороги на Родниках
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«Водителю стало плохо»: автомобиль съехал с дороги на Родниках — на месте скорая помощь

Инцидент произошел на Красном проспекте

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Вечером 3 августа в Новосибирске случилось дорожно-транспортное происшествие в микрорайоне Родники. По информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», автомобиль съехал с дороги на Красном проспекте.

Инцидент произошел на пересечении с улицей Тюленина возле здания № 318 на Красном проспекте. На месте ДТП находится скорая помощь.

— Машина улетела с дороги, возможно, водителю стало плохо. На месте работают медики, — указано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
ДТП произошло вблизи пешеходного перехода

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

В телеграм-канале опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно автомобиль, который стоит в траве рядом с проезжей частью, а также машину скорой помощи. Транспорт находится вблизи пешеходного перехода.

Информация о произошедшем также появилась на сайте 2ГИС. Фотографию с места ДТП опубликовал пользовать сервиса Алексей Халин.

На участке дорожно-транспортного происшествия отсутствуют пробки, движение транспорта незначительно затруднено. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Накануне жители Новосибирска сообщили, что на улице Одоевского автомобиль сбил мужчину. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

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