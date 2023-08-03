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«Скончалась в реанимации»: грузовик сбил женщину на ОбьГЭС — она переходила дорогу

Инцидент произошел на ОбьГЭС

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От полученных травм пострадавшая скончалась в реанимации

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Утром 3 августа в Советском районе Новосибирска грузовик «Мицубиси-Фусо» сбил 86-летнюю женщину на пешеходном переходе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, от полученных травм пострадавшая скончалась в реанимации.

По информации ведомства, ДТП произошло в 09:20 вблизи здания № 30 по улице Молодости. 41-летний водитель автомобиля «Мицубиси-Фусо» ехал по улице Молодости в направлении Софийской, когда сбил пожилую женщину. Сибирячка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

— В результате ДТП пострадал пешеход — женщина 1937 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести была доставлена в лечебное учреждение, где от полученных травм скончалась в реанимации, — указано в сообщении.

На месте ДТП работали наряд Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. По информации ведомства, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль сбил 8-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу.

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