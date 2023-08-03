«Скончалась в реанимации»: грузовик сбил женщину на ОбьГЭС — она переходила дорогу

Утром 3 августа в Советском районе Новосибирска грузовик «Мицубиси-Фусо» сбил 86-летнюю женщину на пешеходном переходе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, от полученных травм пострадавшая скончалась в реанимации.
По информации ведомства, ДТП произошло в 09:20 вблизи здания
— В результате ДТП пострадал пешеход — женщина 1937 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести была доставлена в лечебное учреждение, где от полученных травм скончалась в реанимации, — указано в сообщении.
На месте ДТП работали наряд Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. По информации ведомства, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Несколько дней назад в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль сбил 8-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу.