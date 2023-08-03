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Парапланерист из Новосибирска жестко приземлился в горах Алтая — видео спасения

У туриста травмирована спина

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Парапланериста из Новосибирска эвакуировали с горы в Республике Алтай после того, как он совершил жесткую посадку

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2 августа в Республике Алтай эвакуировали парапланериста из Новосибирска, совершившего жесткую посадку на запасном парашюте в горах Курайской степи (Кош-Агачский район). Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление ГОЧС и ПБ по региону

Сообщение о жесткой посадке мужчины поступило на номер 112 примерно в 15:10. К нему направили пожарных.

Однако после 17 часов участники спортивных мероприятий обнаружили парапланериста на склоне горы в урочище Куектанар. Они начали спускать новосибирца с горы на носилках, так как он не мог передвигаться самостоятельно из-за болей в пояснице.

— В скором времени на помощь к ним подоспели спасатели. Совместными усилиями пострадавшего доставили до территории детского лагеря «Куектанар» и передали работникам скорой медицинской помощи, — сказано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Пострадавшего мужчину спустили с горы

Видео: Telegram-канал управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Всего эвакуация длилась пять часов. Парапланериста доставили в Кош-Агачскую ЦРБ с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.

В сентябре 2022 года житель Новосибирска прыгнул с парашютом с дома на Первомайке — опасный спуск попал на видео.

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