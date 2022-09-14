Мужчина прыгнул с парашютом на Первомайке — опасный спуск попал на видео

Вчера в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором мужчина прыгнул с парашютом. Как сообщил автор видео администратору группы, опасный прыжок был выполнен с многоэтажки на улице Ошанина, 5.

На кадрах заметно, что парашютист приземляется за забором многоэтажки жилого комплекса «Сокольники» в Первомайском районе.