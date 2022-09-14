Мужчина прыгнул с парашютом на Первомайке — опасный спуск попал на видео
Парашютист приземлился около многоэтажки нового жилого комплекса
Вчера в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором мужчина прыгнул с парашютом. Как сообщил автор видео администратору группы, опасный прыжок был выполнен с многоэтажки на улице Ошанина, 5.
На кадрах заметно, что парашютист приземляется за забором многоэтажки жилого комплекса «Сокольники» в Первомайском районе.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что в полицию и медицинские учреждения заявлений не поступало. В управляющую компанию жилого комплекса также никто не обращался.
— Мы увидели видео, этого делать ни в коем случае нельзя. На крышу он выйти не мог, потому что крыши у нас закрыты, значит, он спрыгнул с какого-то балкона, — поделилась с НГС начальник участка.
Новосибирский парапланерист, руководитель клуба «Командор» Александр Орлов рассказал, что прецеденты с прыжком с балкона случались. Эксперт предположил, что это бейсджампинг — прыжки со специальным парашютом с фиксированных объектов с относительно невысоких баз.
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