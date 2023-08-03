В четырех детских лагерях Новосибирской области нашли нарушения — какие именно

В четырех детских лагерях города Бердска в Новосибирской области нашли нарушения. Там неправильно хранят и готовят еду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокуратура Бердска и Роспотребнадзор области проверили четыре детских лагеря на территории города.
— В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с хранением продуктов питания, вскрыты нарушения, связанные с процессом приготовления пищи, организацией уборки, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокурор внес руководителям организаций представления.
— В отношении четырех виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7 и части 1 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), — уточнили в прокуратуре.
В прокуратуре отметили, что устранение нарушений будут контролировать.
Ранее родители нескольких детей, отдыхавших в лагере в Искитимском районе «Моя феерия» рассказали, что ребята жаловались на условия проживания и проблемы со здоровьем. Сообщить родным о проблемах дети не могли, по их словам, в лагере запретили рассказывать о случившемся.