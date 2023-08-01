Два автомобиля столкнулись на Гусинобродском шоссе — машина слетела с дороги на территорию ТЦ

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе на выезде из торгового центра «Восток» столкнулись два автомобиля. Один из них улетел с проезжей части и остановился возле лестницы.
Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», авария произошла 1 августа, столкнулись внедорожник Toyota и кроссовер.
— Информация о наличии пострадавших в ДТП не поступала, — сообщили в телеграм-канале.
На момент публикации в ГИБДД по Новосибирску произошедшую аварию не прокомментировали.
Недавно в Новосибирской области на трассе столкнулись большегруз компании «Мария-Ра», кроссоверов KIA Sportage и Skoda Kodiaq.