Вышел из дома и не вернулся: в Новосибирске шесть дней ищут 31-летнего мужчину

В Новосибирске ищут 31-летнего Ярослава Мишлимовича. Мужчина вышел из дома в центре города 23 июля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщили НГС родственники пропавшего, на работе Ярослав в последний раз был 20 июля в «Фотолэнде» на улице Карла Марка, 3. 23 июля мужчина вышел из дома и не вернулся, родственники обратились в полицию 27 июля.