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СрочноВ Новосибирске шесть дней ищут 31-летнего мужчину
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Вышел из дома и не вернулся: в Новосибирске шесть дней ищут 31-летнего мужчину

Родственники написали заявление в полицию

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В полиции сообщили, что проводят разыскные мероприятия

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В Новосибирске ищут 31-летнего Ярослава Мишлимовича. Мужчина вышел из дома в центре города 23 июля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщили НГС родственники пропавшего, на работе Ярослав в последний раз был 20 июля в «Фотолэнде» на улице Карла Марка, 3. 23 июля мужчина вышел из дома и не вернулся, родственники обратились в полицию 27 июля.

Родственники пропавшего Ярослава сообщили журналисту, что они написали заявление в Центральный отдел полиции № 1, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что сейчас проводятся разыскные мероприятия.

Приметы мужчины: рост 178 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в синие джинсы, голубую рубашку или черный лонгслив.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Ярослава, просьба связаться с его родственниками по номеру: +7 952 902-90-35.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске Ирина Бусыгина пропала по пути на швейное производство. Спустя время женщину нашли живой.

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