Вышел из дома и не вернулся: в Новосибирске шесть дней ищут 31-летнего мужчину

В Новосибирске ищут 31-летнего Ярослава Мишлимовича. Мужчина вышел из дома в центре города 23 июля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
Как сообщили НГС родственники пропавшего, на работе Ярослав в последний раз был 20 июля в «Фотолэнде» на улице Карла Марка, 3. 23 июля мужчина вышел из дома и не вернулся, родственники обратились в полицию 27 июля.
Родственники пропавшего Ярослава сообщили журналисту, что они написали заявление в Центральный отдел полиции № 1, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что сейчас проводятся разыскные мероприятия.
Приметы мужчины: рост 178 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в синие джинсы, голубую рубашку или черный лонгслив.
Если вы что-либо знаете о местонахождении Ярослава, просьба связаться с его родственниками по номеру:
Ранее НГС писал, что в Новосибирске Ирина Бусыгина пропала по пути на швейное производство. Спустя время женщину нашли живой.