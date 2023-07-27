Сибирячка пропала по пути на швейное производство: ее ищут четвертый день

В Новосибирске несколько дней разыскивают 49-летнюю Ирину Бусыгину. Она ушла из дома 24 июля 2023 года и с этого времени не выходила на связь.
Последний раз женщину видели на улице Тургеневской, где располагается ее работа. Сибирячка работает технологом швейного производства, но в цеху она не появилась, рассказала НГС родственница пропавшей Ольга.
Приметы Ирины Бусыгиной следующие: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые и короткие, была одета в джинсы и голубую футболку.
В пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области рассказали, что им поступила заявка на поиски Ирины Бусыгиной, однако других комментариев не дают.
Ольга также рассказала, что родственники пропавшей написали заявление в ОВД Октябрьского района Новосибирска. НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по региону.
Если вы что-либо знаете о местонахождении Ирины, просьба связаться с ее родственниками по номеру:
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