Сибирячка пропала по пути на швейное производство: ее ищут четвертый день

В Новосибирске несколько дней разыскивают 49-летнюю Ирину Бусыгину. Она ушла из дома 24 июля 2023 года и с этого времени не выходила на связь.



Последний раз женщину видели на улице Тургеневской, где располагается ее работа. Сибирячка работает технологом швейного производства, но в цеху она не появилась, рассказала НГС родственница пропавшей Ольга.

