В Тыве нашли 4-летнего мальчика, который сутки выживал в лесу. Что с ним сейчас

Утром 27 июля спасатели и добровольцы нашли живым 4-летнего мальчика, пропавшего в Республике Тыва более суток назад.



Ребенка обнаружили в лесу в нескольких километрах от села Хайыракан. Как сообщают в ГУ МЧС по региону, в поисках мальчика были задействованы 400 человек, беспилотник и тепловизоры.

