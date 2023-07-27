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В Тыве нашли 4-летнего мальчика, который сутки выживал в лесу. Что с ним сейчас

Ранее ребенок сам ушел из дома

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В Тыве нашли 4-летнего мальчика, пропавшего 25 июля

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Утром 27 июля спасатели и добровольцы нашли живым 4-летнего мальчика, пропавшего в Республике Тыва более суток назад.

Ребенка обнаружили в лесу в нескольких километрах от села Хайыракан. Как сообщают в ГУ МЧС по региону, в поисках мальчика были задействованы 400 человек, беспилотник и тепловизоры.

Врачи оценивают состояние найденного как удовлетворительное. По информации Минздрава, травм у него нет.

Сейчас он находится под медицинским наблюдением, рассказали НГС в пресс-службе МЧС по региону.

Мальчик пропал вечером 25 июля. Как сообщили в Следственном комитете Тывы, он играл во дворе частного дома под присмотром родственника – спустя время тот внезапно обнаружил, что ребенок пропал.

Первые несколько часов семья самостоятельно искала мальчика, а потом обратилась в правоохранительные органы. СК организовал проверку.

25 июля новосибирец пропал во время командировки на Сахалине. Мужчина ушел за продуктами и не вернулся.

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