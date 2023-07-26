Новосибирец пропал во время командировки на Сахалине

Спасатели и полиция Поронайского района Сахалинской области ищут мужчину из Новосибирска. Он приехал на Сахалин в командировку, а днем 25 июля пропал.
Как сообщили в группе поисково-спасательного отряда «СОВА» в социальной сети «ВКонтакте», 42-летний Валентин Охотин днем 25 июля в Поронайске ушел в магазин за продуктами, чтобы затем ехать с товарищами по работе в Макаров. Но спустя время к коллегам Валентин не вернулся, его сотовый телефон недоступен.
Приметы пропавшего Валентина Охотина: рост 180 см, худощавое телосложение, темные волосы, короткая стрижка, носит очки для зрения, заикается. Был одет в черную футболку, черные шорты, черную кепку и светлые сандалии.
Если у вас есть информация, которая поможет найти Валентина Охотина, сообщите об этом по номерам: 780-820, 780-821, 41-63-62, WhatsApp:
23 июля недалеко от пляжа «Бумеранг» пропал 39-летний Александр Илюхин. По словам его жены, мужчина катался на гидроцикле у Обского водохранилища и упал с него возле берега.