Экс-замдиректора ФМШ осудили за сбитого 5-летнего ребёнка — мальчик скончался после ДТП на пешеходном переходе

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о смерти 5-летнего ребёнка, которого на пешеходном переходе сбил бывший замдиректора физматшколы (ФМШ) при НГУ Дмитрий Кожемякин. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ).
— Дмитрию Кожемякину назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, — сообщили НГС в Советском суде.
Приговор в законную силу не вступил.
По информации представителя Дмитрия Кожемякина, мужчина в своём последнем слове поблагодарил родителей погибшего мальчика за то, что они согласились принять его извинения и деньги. Известно, что семейная пара выступала с заявлением о прекращении уголовного дела в отношении бывшего замдиректора ФМШ.
Трагедия произошла 8 июля 2021 года. Кожемякин за рулём Audi Q7 поворачивал напрво с Морского проспекта на улицу Терешковой. Он притормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить девочку с велосипедом, потом начал движения. В этот момент под колеса автомобиля на высокой скорости выкатился 5-летний мальчик на самокате, который ехал на отдалении порядка 14 метров от своей матери.
Редакция НГС изучала видео трагедии и подробно писала о цепи роковых обстоятельств, приведшей к смерти ребёнка. Следователи обвинили Кожемякина в нарушении ПДД, поскольку он «проявил преступную небрежность, не предвидел опасных последствий, не убедился в отсутствии пешехода». В то же время автотехническая экспертиза показала, что водитель просто не успел среагировать на появившегося на «зебре» мальчика на самокате, которого вопреки ПДД мать не переводила по переходу за руку.
В июне вынесли приговор водителю, который пьяным на «Ладе Приоре» пытался уйти от погони ДПС. На большой скорости машина угодила в котлован, два пассажира погибли.