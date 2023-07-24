Экс-замдиректора ФМШ осудили за сбитого 5-летнего ребёнка — мальчик скончался после ДТП на пешеходном переходе

По информации представителя Дмитрия Кожемякина, мужчина в своём последнем слове поблагодарил родителей погибшего мальчика за то, что они согласились принять его извинения и деньги. Известно, что семейная пара выступала с заявлением о прекращении уголовного дела в отношении бывшего замдиректора ФМШ.

Трагедия произошла 8 июля 2021 года. Кожемякин за рулём Audi Q7 поворачивал напрво с Морского проспекта на улицу Терешковой. Он притормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить девочку с велосипедом, потом начал движения. В этот момент под колеса автомобиля на высокой скорости выкатился 5-летний мальчик на самокате, который ехал на отдалении порядка 14 метров от своей матери.