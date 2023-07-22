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Спецоперация на Украине

Беспилотник ударил по складу боеприпасов в Крыму — произошел взрыв

Население эвакуируют

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Население в радиусе 5 километров от ЧП эвакуируют

Видео: Mash / T.me

Украинский беспилотник атаковал склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, сообщает глава региона Сергей Аксенов. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.

— В результате атаки вражеского беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов, — пишет Аксенов в своем телеграм-канале. — Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

Также Аксенов заявил, что движение по Крымской железной дороге остановлено. Власти надеются, что последствия ЧП удастся устранить в сжатые сроки.

КрымБеспилотникиСклад боеприпасовСпецоперация на Украине
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