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Рядом с общежитием в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска обнаружили тело молодого человека

Полиция устанавливает личность погибшего

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Тело обнаружили в Юго-Западном жилмассиве

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В Новосибирске сегодня в 8 утра под окнами общежития на Связистов, 13 обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Тело молодого человека лежало на бетонном бордюре. Очевидцы вызвали на место полицию. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения тела.

— Обнаружен труп мужчины у дома по улице Связистов. Без видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время устанавливается его личность, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Под Новосибирском на берегу реки Оби в середине июля было найдено тело мужчины. По словам жителей, погиб председатель садового товарищества «Автомобилист».

ТелоПолицияЮго-ЗападныйЛенинский район
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