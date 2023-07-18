В Перми скончалась 16-летняя школьница из Октябрьского, которую поджег друг

Спустя 10 дней лечения организм девочки не выдержал, и она скончалась от полученных травм. Об этом со ссылкой на ее родных сообщил администратор чата, созданного для сбора средств в помощь семье пострадавшей. В связи со смертью девочки он объявил сбор закрытым.