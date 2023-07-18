В Перми скончалась 16-летняя школьница из Октябрьского, которую поджег друг

8 июля в поселке Октябрьский школьник поджег свою
13 июля в Минздраве сообщали, что состояние девочки не позволяет ее транспортировать для дальнейшего лечения в Москву — в любой момент могла возникнуть отрицательная динамика. Медицинский источник 59.RU дополнил, что школьница получила ожоги
Спустя 10 дней лечения организм девочки не выдержал, и она скончалась от полученных травм. Об этом со ссылкой на ее родных сообщил администратор чата, созданного для сбора средств в помощь семье пострадавшей. В связи со смертью девочки он объявил сбор закрытым.
Информацию о том, что школьница скончалась в больнице сегодня утром, 59.RU подтвердили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
— Медицинскими работниками Прикамья была оказана все необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось, — сообщили в Минздраве. — Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей.
Малолетний поджигатель сейчас находится в СИЗО, его обвиняют по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». По мнению пермского юриста, парню может грозить до 10 лет лишения свободы. Более серьезный срок невозможно назначить, потому что обвиняемый несовершеннолетний.
Наши журналисты побывали на месте преступления и сделали репортаж.