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В Перми скончалась 16-летняя школьница из Октябрьского, которую поджег друг

Несовершеннолетний преступник ждет окончания следствия в СИЗО

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На фото девушку обнимает ее мучитель

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8 июля в поселке Октябрьский школьник поджег свою 16-летнюю подругу. Девочку нашли недалеко от дома обвиняемого сотрудники железной дороги и вызвали врачей. В больнице пострадавшая находилась с 9 июля в крайне тяжелом состоянии. Сегодня, 18 июля, краевой Минздрав сообщил, что девочка скончалась.

13 июля в Минздраве сообщали, что состояние девочки не позволяет ее транспортировать для дальнейшего лечения в Москву — в любой момент могла возникнуть отрицательная динамика. Медицинский источник 59.RU дополнил, что школьница получила ожоги 2–3-й степени, а площадь поражения тела составляет 80–85%.

Спустя 10 дней лечения организм девочки не выдержал, и она скончалась от полученных травм. Об этом со ссылкой на ее родных сообщил администратор чата, созданного для сбора средств в помощь семье пострадавшей. В связи со смертью девочки он объявил сбор закрытым.

Информацию о том, что школьница скончалась в больнице сегодня утром, 59.RU подтвердили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

— Медицинскими работниками Прикамья была оказана все необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось, — сообщили в Минздраве. — Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Малолетний поджигатель сейчас находится в СИЗО, его обвиняют по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». По мнению пермского юриста, парню может грозить до 10 лет лишения свободы. Более серьезный срок невозможно назначить, потому что обвиняемый несовершеннолетний.

Наши журналисты побывали на месте преступления и сделали репортаж.

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