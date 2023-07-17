Двое взрослых погибли, их дочь жива: что известно о ЧП на Крымском мосту к этому часу

В 04:21 мск стало известно о происшествии на Крымском мосту: по первым сообщениям телеграм-каналов, говорилось о взрыве. Однако позже это опровергли в Минтрансе, упомянув о повреждении дорожного полотна. В этой хронике — вся информация на текущий момент.