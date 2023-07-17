Двое взрослых погибли, их дочь жива: что известно о ЧП на Крымском мосту к этому часу

В 04:21 мск стало известно о происшествии на Крымском мосту: по первым сообщениям телеграм-каналов, говорилось о взрыве. Однако позже это опровергли в Минтрансе, упомянув о повреждении дорожного полотна. В этой хронике — вся информация на текущий момент.
Что случилось
В 04:21 глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе
Аксенов и Минтранс попросили жителей и гостей полуострова пользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы «в целях безопасности». Власти Крыма и Севастополя заявили о достаточном запасе продуктов и бензина. Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику, а задержанные — будут по возможности введены в расписание, сообщили в РЖД.
Изначально появились сообщения о взрыве на Крымском мосту, однако в Минтрансе эту версию опровергли.
— Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, — говорится в сообщении ведомства, — Обследование состояния моста продолжается.
В СК Крыма заявили, что на место ЧП выехали криминалисты.
— Специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту.
Погибшие и пострадавшие
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины на Крымском мосту, их дочь пострадала. Оперативный штаб Краснодарского края также подтвердил информацию о пострадавшем несовершеннолетнем.
— Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести», — заявили в оперштабе.
Для эвакуации пострадавшего в больницу готовится санитарная авиация. Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку, у которой погибли родители, перевезут в Белгородскую область, как только разрешат врачи, заявил Гладков.
Все подробности происходящего мы собираем в этой онлайн-трансляции.