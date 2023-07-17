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ЧП на Крымском мостуПодробности

Двое взрослых погибли, их дочь жива: что известно о ЧП на Крымском мосту к этому часу

Первые сообщения о повреждении моста поступили утром 17 июля

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Минтранс РФ не подтверждает информацию о повреждении опор Крымского моста

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В 04:21 мск стало известно о происшествии на Крымском мосту: по первым сообщениям телеграм-каналов, говорилось о взрыве. Однако позже это опровергли в Минтрансе, упомянув о повреждении дорожного полотна. В этой хронике — вся информация на текущий момент.

Что случилось

В 04:21 глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста». Остановлено движение автомобилей и ж/д транспорта по мосту, а также движение паромов между Кубанью и Крымом.

Аксенов и Минтранс попросили жителей и гостей полуострова пользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы «в целях безопасности». Власти Крыма и Севастополя заявили о достаточном запасе продуктов и бензина. Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику, а задержанные — будут по возможности введены в расписание, сообщили в РЖД.

Изначально появились сообщения о взрыве на Крымском мосту, однако в Минтрансе эту версию опровергли.

— Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, — говорится в сообщении ведомства, — Обследование состояния моста продолжается.

В СК Крыма заявили, что на место ЧП выехали криминалисты.

— Специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту.

Погибшие и пострадавшие

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины на Крымском мосту, их дочь пострадала. Оперативный штаб Краснодарского края также подтвердил информацию о пострадавшем несовершеннолетнем.

— Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести», — заявили в оперштабе.

Для эвакуации пострадавшего в больницу готовится санитарная авиация. Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку, у которой погибли родители, перевезут в Белгородскую область, как только разрешат врачи, заявил Гладков.

Все подробности происходящего мы собираем в этой онлайн-трансляции.

Крымский мостСергей АксеновМинтрансОперштаб
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