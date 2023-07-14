Три беспилотника сбили над Воронежем, еще один упал в Курской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ночной атаке дронов. По его словам, система ПВО сбила три беспилотника в нескольких километрах от города.
— Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле, — написал Гусев у себя в телеграм-канале.
Перед мощным взрывом местные жители увидели вспышку.
О падении еще одного беспилотника ночью сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт — БПЛА упал в Курчатове, где находится Курская АЭС.
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— Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были, — написал Старовойт.
Момент взрыва беспилотника также попал на видео, а местные жители подобрали его обломки.
В результате падения беспилотника в Курчатове частичные повреждения получил многоквартирный дом — у него посечены фасад и остекление.