freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 90.18
eur 100.68
СрочноНовосибирск получил 180 млн на проект метро
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

Три беспилотника сбили над Воронежем, еще один упал в Курской области

В Курчатове, где упал один из БПЛА, находится Курская АЭС

414

Момент взрыва беспилотника в Курчатове попал на видео

Поделиться

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ночной атаке дронов. По его словам, система ПВО сбила три беспилотника в нескольких километрах от города.

— Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле, — написал Гусев у себя в телеграм-канале.

Перед мощным взрывом местные жители увидели вспышку.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Shot / T.me

О падении еще одного беспилотника ночью сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт — БПЛА упал в Курчатове, где находится Курская АЭС.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были, — написал Старовойт.

Момент взрыва беспилотника также попал на видео, а местные жители подобрали его обломки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Zvezdanews / T.me

В результате падения беспилотника в Курчатове частичные повреждения получил многоквартирный дом — у него посечены фасад и остекление.

БеспилотникиКурская областьРоман СтаровойтКурчатовСпецоперация на Украине
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter