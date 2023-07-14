«Надеюсь, она ничего не чувствовала». Как подожгли и бросили на путях 16-летнюю школьницу

Журналисты 59.RU съездили в поселок, чтобы узнать, что здесь произошло. Подробности — в материале наших коллег.

«Ей очень сильно повезло, что ее не переехал поезд»

Сотрудник железнодорожной станции согласился анонимно рассказать 59.RU о событиях 8 июля. Он довел нас до места, где лежала обгоревшая школьница.

Девочку нашли на обочине первого пути около станции. Как рассказывает наш собеседник, машинист проходящего мимо поезда в свете фар увидел лежащую около путей девочку.



— Она лежала не на рельсах, а рядом с ними, — уточняет сотрудник железной дороги. — Машинист передал сигнал дежурному нашей станции и поехал дальше. Тут же диспетчер путевой части вызвал скорую помощь и полицию. Мне позвонили в 06:20 утра, в 06:40 я приехал к станции. Скорая была уже здесь, на переезде. Я пошел вместе с медиками к месту, [где нашли девочку]. Увидел дым, там от травы всё шаяло (тлело. — Прим. ред.). Возможно, на траву попала горючая жидкость. Когда мы подошли ближе, то увидели девочку. Она была полностью голая, в одних носках. Одежду не нашли. Вся ее голова была в крови, волосы подгоревшие. При этом на теле не было крови. Ее били о рельс головой.

