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Тело мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске

Инцидент произошел в Дзержинском районе

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Мужчину нашли на улице Доватора

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В Новосибирске 8 июля в запертой квартире обнаружили тело мужчины. Как сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте», инцидент произошел в Дзержинском районе.

Вызов на телефон оперативного дежурного спасателей поступил с улицы Доватора. В квартире мужчина долгое время не выходил на связь, дверь в жилье заблокирована. Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили 85-летнего сибиряка без признаков жизни.

— Тело передано сотрудникам полиции, — указано в сообщении.

Накануне в Новосибирске в Ленинском районе в квартире обнаружили тело женщины. Инцидент произошел на улице Ударной.

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МАССТелоТрупДзержинский район
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