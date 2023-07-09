Тело мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске

В Новосибирске 8 июля в запертой квартире обнаружили тело мужчины. Как сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте», инцидент произошел в Дзержинском районе.
Вызов на телефон оперативного дежурного спасателей поступил с улицы Доватора. В квартире мужчина долгое время не выходил на связь, дверь в жилье заблокирована. Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили
— Тело передано сотрудникам полиции, — указано в сообщении.
Накануне в Новосибирске в Ленинском районе в квартире обнаружили тело женщины. Инцидент произошел на улице Ударной.