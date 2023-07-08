Стало известно, в каком состоянии трое выживших в смертельном ДТП в Кочковском районе

Стало известно состояние трех человек, выживших в смертельном ДТП в Кочковском районе вчера, 7 июля. Всех участников аварии доставили в центральную районную больницу.
— 2 человека погибли, 3 человека в тяжелом состоянии госпитализированы в ЦРБ, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
Вчера на дороге столкнулись кроссовер KIA Sorento с минивэном Nissan Serena. По данным ГИБДД, в больнице находятся 38-летний водитель автомобиля Nissan, два пассажира KIA: 59-летняя женщина и 58-летний мужчина. Двое погибли. НГС собрал всё, что известно, в онлайн-трансляции.