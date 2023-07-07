Двое погибли, три человека в больнице: в Новосибирской области произошло смертельное ДТП — онлайн

В соцсетях сообщали, что в результате ДТП пострадали шесть человек. По официальной информации ГИБДД по региону, после аварии в больницу с травмами доставили трех человек.
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По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, автомобиль KIA Sorento ехал по автодороге К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар» со стороны рабочего поселка Краснозерское. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Sirena.
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Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла примерно в 15:20. Автомобилем KIA Sorento управлял 61-летний мужчина, NISSAN Sirena — 35-летний водитель.
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