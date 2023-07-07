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Онлайн-трансляция

Двое погибли, три человека в больнице: в Новосибирской области произошло смертельное ДТП — онлайн

Инцидент произошел в Кочковском районе

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Днем 7 июля в Кочковском районе Новосибирской области кроссовер KIA Sorento столкнулся с минивэном NISSAN Sirena. В результате аварии погибли два человека, еще трех доставили в больницу. НГС собирает все, что известно, в онлайн-трансляции.

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В соцсетях сообщали, что в результате ДТП пострадали шесть человек. По официальной информации ГИБДД по региону, после аварии в больницу с травмами доставили трех человек.

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По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, автомобиль KIA Sorento ехал по автодороге К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар» со стороны рабочего поселка Краснозерское. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Sirena.

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Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла примерно в 15:20. Автомобилем KIA Sorento управлял 61-летний мужчина, NISSAN Sirena — 35-летний водитель.

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