Вертолет МЧС ищет пропавших туристов: видео, снятое в окрестностях реки Снежной

Пропавших во время сплава туристов в Бурятии ищет вертолет МЧС. Его сняла на видео одна из отдыхающих на базе недалеко от места их пропажи.
Юлия рассказала, что отдыхает на базе на берегу реки Снежной, где пропали туристы. Вчера она сняла на видео пустой катамаран, идущий по реке.
— Мы пошли с турбазы посмотреть, что с дорогой, по которой выезжать. И увидела, что плывет катамаран без людей. Еще стояла, долго смотрела, думала, вдруг следом где-то люди будут плыть в жилетах, — рассказала Юлия НГС.
Сегодня над местом пропажи летал вертолет МЧС.
Вчера на реке Снежной на границе Бурятии и Иркутской области пропали 5 новосибирцев. Группа туристов проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. В какой-то момент катамараны с людьми перевернулись, в результате инцидента пятеро туристов пропали, трое спаслись. По факту инцидента начали проверку следователи и прокуратура.