freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 5/10
usd 90.34
eur 98.41
Тема дняЛюди застряли в кабинках на колесе обозрения
Все новости
Все новости

«Ударил шокером»: в соцсетях заявили о нападении судебного пристава на собаку — видео

Инцидент произошел в Ленинском районе

1 544

Инцидент произошел 6 июля

Поделиться

6 июля в соцсетях Новосибирска заявили о нападении судебного пристава на собаку. По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел вблизи дома, который расположен на 2-м переулке Пархоменко в Ленинском районе. Специалист ведомства якобы ударил шокером животное.

В сообщении указано, что судебные приставы приехали к дому и ждали владельца жилой недвижимости. Инцидент попал на видео.

— Пока ждали владельца дома, мужчина-пристав ударил шокером собаку, — сообщили в паблике.

На кадрах видно женщину и мужчину, которые стоят у забора, за которым находится собака. Мужчина в форме судебных приставов достал неизвестный предмет и, присев, протягивает его животному. После этого собака отскакивает и с лаем убегает от забора.

НГС позвонил в пресс-службу Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию, но в управлении предложили отправить им письменный запрос. НГС направил документ в пресс-службу ГУ ФССП по региону.

В конце июня жители Новосибирска устроили драку вблизи Хилокского рынка. Группа людей напала на мужчину после того, как он сделал им замечание, сибиряки причинили телесные повреждения его собаке. На помощь мужчине пришел сотрудник полиции.

Обновлено.
В пресс-службе ГУ ФССП России НГС прокомментировали происшествие.

— По факту видео-инцидента, появившегося в социальных сетях «ВКонтакте», о применении сотрудником ГУФССП России по Новосибирской области в отношении собаки специальных средств проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры, — указано в сообщении.

По теме

СобакаЖивотныеЖестокое обращение с животнымиСудебные приставы
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter