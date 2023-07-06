«Ударил шокером»: в соцсетях заявили о нападении судебного пристава на собаку — видео

6 июля в соцсетях Новосибирска заявили о нападении судебного пристава на собаку. По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел вблизи дома, который расположен на 2-м переулке Пархоменко в Ленинском районе. Специалист ведомства якобы ударил шокером животное.
В сообщении указано, что судебные приставы приехали к дому и ждали владельца жилой недвижимости. Инцидент попал на видео.
— Пока ждали владельца дома, мужчина-пристав ударил шокером собаку, — сообщили в паблике.
На кадрах видно женщину и мужчину, которые стоят у забора, за которым находится собака. Мужчина в форме судебных приставов достал неизвестный предмет и, присев, протягивает его животному. После этого собака отскакивает и с лаем убегает от забора.
НГС позвонил в пресс-службу Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию, но в управлении предложили отправить им письменный запрос. НГС направил документ в пресс-службу ГУ ФССП по региону.
В конце июня жители Новосибирска устроили драку вблизи Хилокского рынка. Группа людей напала на мужчину после того, как он сделал им замечание, сибиряки причинили телесные повреждения его собаке. На помощь мужчине пришел сотрудник полиции.