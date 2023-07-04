freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 89.33
eur 97.26
Тема дняДва манула подрались — пугающее видео боя
Все новости
Все новости

3-летняя девочка умерла в больнице Новосибирска — ее мать достучалась до Бастрыкина через «ВКонтакте»

Дело поставили на контроль в СК России

3 457

Девочка скончалась в декабре прошлого года

Поделиться

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о смерти 3-летней девочки в Новосибирске.

— К нему в приемную «ВКонтакте» обратилась жительница города Новосибирска. В декабре прошлого года в больнице скончалась ее трехлетняя дочь, что, по мнению заявительницы, произошло в результате некачественного оказания ей медицинской помощи. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены, — объяснили в СК России.

Была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.

Ранее он потребовал доложить о расследовании смертей младенцев в новосибирском роддоме.

По теме

Смерть ребенкаУголовное делоАлександр БастрыкинСК России
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter