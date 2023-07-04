3-летняя девочка умерла в больнице Новосибирска — ее мать достучалась до Бастрыкина через «ВКонтакте»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о смерти
— К нему в приемную «ВКонтакте» обратилась жительница города Новосибирска. В декабре прошлого года в больнице скончалась ее трехлетняя дочь, что, по мнению заявительницы, произошло в результате некачественного оказания ей медицинской помощи. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены, — объяснили в СК России.
Была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.
Ранее он потребовал доложить о расследовании смертей младенцев в новосибирском роддоме.