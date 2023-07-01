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Схватил и сбросил с седьмого этажа: новосибирец пойдет под суд за убийство знакомого

Сибиряк признал вину

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Уголовное дело направили в суд

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Житель Новосибирска предстанет перед судом по делу об убийстве. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области, сибиряка обвиняют в том, что он сбросил своего знакомого с 7-го этажа жилого дома.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 мая этого года в квартире на улице Мельникайте в Тюмени. В жилом помещении проходило застолье со спиртными конфликтами, во время которого произошел конфликт.

— 42-летний обвиняемый, находясь с 41-летним потерпевшим на балконе, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений схватил знакомого за ноги и сбросил с высоты седьмого этажа, — сообщили в СУ СК РФ по региону. — От полученных повреждений потерпевший скончался.

Уголовное дело в отношении жителя Новосибирска возбуждено по статье об убийстве (ч. 1 ст.105 УК РФ). В ходе допроса сибиряк полностью признал вину, в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

В конце июня суд приговорил жителя Алтайского края к 7 годам лишения свободы за убийство жены. Изначально он заявлял, что она пропала.

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