Схватил и сбросил с седьмого этажа: новосибирец пойдет под суд за убийство знакомого

Житель Новосибирска предстанет перед судом по делу об убийстве. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области, сибиряка обвиняют в том, что он сбросил своего знакомого с 7-го этажа жилого дома.
По данным ведомства, инцидент произошел 1 мая этого года в квартире на улице Мельникайте в Тюмени. В жилом помещении проходило застолье со спиртными конфликтами, во время которого произошел конфликт.
— 42-летний обвиняемый, находясь с
Уголовное дело в отношении жителя Новосибирска возбуждено по статье об убийстве (ч. 1 ст.105 УК РФ). В ходе допроса сибиряк полностью признал вину, в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
В конце июня суд приговорил жителя Алтайского края к 7 годам лишения свободы за убийство жены. Изначально он заявлял, что она пропала.