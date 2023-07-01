Нашли друг друга: два седана мчали на красный, столкнулись и влетели в третий — смотрим видео с автоюристом

После удара из окна белого автомобиля практически вылетает человек. Место пассажирское, но, по свидетельствам подписчиков паблика «АСТ-54», это был непристегнутый водитель, которого бросило через весь салон. Мужчину увезли в карете скорой помощи.

Однозначно не при чем только третий участник аварии, который просто не успевал уйти от летящего на него неуправляемого авто.

— ПДД нарушили оба, разумеется, и если бы водитель черной машины ехал по правилам или медленнее, аварии, возможно, и не было бы, — говорит автоюрист. — Но водитель белого седана в любом случае обязан был уступить. Согласно пунктам 13.4 и 13.12 ПДД, как на регулируемом, так и нерегулируемом перекрестке ему нужно было пропустить тех, кто едет прямо, а согласно пункту 8.1 перед поворотом налево надо убедиться в том, что это безопасно.