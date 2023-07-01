Нашли друг друга: два седана мчали на красный, столкнулись и влетели в третий — смотрим видео с автоюристом

Иногда в объективы уличных камер наблюдения попадают аварии, которых просто не должно было случаться никогда. Эта — не исключение: два автомобиля столкнулись на практически пустом перекрестке, а после еще и зацепили третий. Вместе с автоюристом Павлом Серегиным журналисты НГС посмотрели эффектное видео и попытались понять: кто из участников ДТП в нём виноват и кого как накажут.
Вечерняя авария на видео занимает считаные секунды. Водитель белого седана, который ждал переключения сигнала светофора самым первым в левом ряду, круто уходит в поворот, а в это время в противоположную сторону летит другой торопыга, на черной машине.
На кадрах видно и высокую скорость обоих участников ДТП, и лихие маневры, которые вряд ли способствуют безопасности дорожного движения.
— Если подвигать бегунок, рассматривая видео, можно увидеть, что зеленый свет загорается только в момент столкновения, оба выезжают на перекресток на запрещающий сигнал светофора, — обращает внимание автоюрист. — Похоже, водитель черной машины понял, что скоро будет зеленый, и, не сбавляя скорость, попытался проскочить перекресток. Водитель белой хотел повернуть, но не хотел пропускать всю встречку. Вот они и встретились.
После удара из окна белого автомобиля практически вылетает человек. Место пассажирское, но, по свидетельствам подписчиков паблика «АСТ-54», это был непристегнутый водитель, которого бросило через весь салон. Мужчину увезли в карете скорой помощи.
Однозначно не при чем только третий участник аварии, который просто не успевал уйти от летящего на него неуправляемого авто.
— ПДД нарушили оба, разумеется, и если бы водитель черной машины ехал по правилам или медленнее, аварии, возможно, и не было бы, — говорит автоюрист. — Но водитель белого седана в любом случае обязан был уступить. Согласно пунктам 13.4 и 13.12 ПДД, как на регулируемом, так и нерегулируемом перекрестке ему нужно было пропустить тех, кто едет прямо, а согласно пункту 8.1 перед поворотом налево надо убедиться в том, что это безопасно.
При этом, уточнил Павел Серегин, независимо от вины в ДТП каждый из этих двоих участников может получить по штрафу. В соответствии со статьей 12.12 КоАП РФ это по 1 тысяче рублей, если на запрещающий сигнал светофора они проехали впервые, и по 5 тысяч рублей — если их уже ловили на таких нарушениях. Помимо этого за повторный проезд на красный можно и лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Вопрос с возможным превышением скорости водителем черной машины остается открытым:
— Нарушен ли пункт 10.1 ПДД — соблюдение скоростного режима, понять по видео нельзя, — говорит автоюрист. — Попутный черному автомобилю поток стоит.
Впрочем, виновного определяет не ГИБДД, а суд, и, по мнению Павла Серегина, это будет водитель белого седана, либо (как альтернативный вариант) вину определят как обоюдную.
Ранее НГС писал об аварии с машиной ДПС. Женщина за рулем Prado пыталась уйти от преследования полицейских, но не справилась с управлением и влетела в патрульную машину. От освидетельствования на состояние опьянения она предусмотрительно отказалась.