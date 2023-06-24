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«От освидетельствования на состояние опьянения отказалась»: подробности аварии с машиной ДПС в Новосибирске

В результате ДТП нет пострадавших

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После ДТП водителю назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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Стали известны подробности аварии, которая произошла утром 24 июня на Нарымской улице в Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на участке дороги автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо» столкнулся с двумя машинами, в том числе патрульным автомобилем ДПС.

По данным ведомства, за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» находилась 38-летняя женщина. Водитель уходила от погони, преследование организовали сотрудники госавтоинспекции.

— Сотрудниками госавтоинспекции полка ДПС был замечен автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо», который визуально двигался с превышением допустимой скорости, — сообщили в ведомстве. — Водитель автомобиля не выполнил законное требование сотрудников госавтоинспекции об остановке транспортного средства.

Во время погони водитель «Тойоты» не справилась с управлением и наехала на препятствие, после чего машина перевернулась и врезалась в «Тойоту Краун» и патрульный автомобиль ДПС «Хендай Солярис».

Позже выяснилось, что у водителя автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» не было права управления транспортными средствами. В результате ДТП никто не пострадал.

— От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась, — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в отношении водителя машины составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.37, ч. 1 ст. 12.7, ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств; управление транспортом водителем, не имеющим права управления; невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Мировой судья Железнодорожного района назначил наказание водителю в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Утром 24 июня на трассе рядом с рабочим поселком Колывань произошло ДТП, в котором столкнулись бензовоз и легковой автомобиль.

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