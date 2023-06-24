«От освидетельствования на состояние опьянения отказалась»: подробности аварии с машиной ДПС в Новосибирске

— Сотрудниками госавтоинспекции полка ДПС был замечен автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо», который визуально двигался с превышением допустимой скорости, — сообщили в ведомстве. — Водитель автомобиля не выполнил законное требование сотрудников госавтоинспекции об остановке транспортного средства.



Во время погони водитель «Тойоты» не справилась с управлением и наехала на препятствие, после чего машина перевернулась и врезалась в «Тойоту Краун» и патрульный автомобиль ДПС «Хендай Солярис».

