Подошли у гаражей: сибирячке разбили телефон за 150 тысяч — нападение попало на видео

Житель Новосибирска Артур заявил, что на его мать Анну (имя изменено по просьбе автора) напали двое мужчин возле гаража. Момент, как сибирячке разбили телефон, попал на видео.
Как рассказал НГС новосибирец, до инцидента его мать замечала, что за ней следует машина без номеров с тонированными окнами. На этой неделе, 28 июня, Анна пошла к своему гаражу, который находится в кооперативе возле улицы Линейной. Там к ней подошли двое мужчин, которые стали требовать с женщины деньги. Сибирячка ответила, чтобы мужчины пошли в суд.
После ответа Анны двое мужчин разозлились и начали дергать женщину за руки, перешли к угрозам. В этот момент из гаражного кооператива вышел охранник.
— После того как мама достала телефон, чтобы позвонить в полицию, один из этих личностей разбил телефон Samsung Galaxy Fold 4 стоимостью 150 тысяч рублей. После чего они скрылись на белой тонированной машине без номеров, похожей на Toyota Camry, — рассказал Артур.
Мама Артура подала заявление в полицию. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации в пресс-службе уточняли информацию.
28 июня на сибирячку напали рядом с остановкой «Зорге». Женщину якобы избили, в нее прыснули перцовым баллончиком. Нападение попало на видео, на нем слышно, как женщина просит о помощи.