Подошли у гаражей: сибирячке разбили телефон за 150 тысяч — нападение попало на видео

Как рассказал НГС новосибирец, до инцидента его мать замечала, что за ней следует машина без номеров с тонированными окнами. На этой неделе, 28 июня, Анна пошла к своему гаражу, который находится в кооперативе возле улицы Линейной. Там к ней подошли двое мужчин, которые стали требовать с женщины деньги. Сибирячка ответила, чтобы мужчины пошли в суд.