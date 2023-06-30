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Нападение на сибирячку попало на видео — женщина кричала: «Помогите» и пыталась убежать от двух мужчин

Нападение произошло 28 июня

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На видео попало нападение на сибирячку возле остановки «Зорге» в Новосибирске. Запись появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». Это произошло 28 июня около 21:00.

Авторы поста заявили, что женщину избили и брызнули перцовым баллончиком. Причину происшествия не уточняют. На видео можно услышать крики женщины с просьбой помочь.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео снято после 21:00

Видео: «Инцидент Новосибирск» / телеграм-канал

В телеграм-канале утверждают, что мужчины задержаны и находятся в СИЗО. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области и в Следственный комитет. На момент публикации ответа не было.

В начале июня массовую драку в Заельцовском районе сняли на видео. По словам автора видео, драка началась из-за нападения собаки.

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