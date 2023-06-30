Нападение на сибирячку попало на видео — женщина кричала: «Помогите» и пыталась убежать от двух мужчин

На видео попало нападение на сибирячку возле остановки «Зорге» в Новосибирске. Запись появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». Это произошло
Авторы поста заявили, что женщину избили и брызнули перцовым баллончиком. Причину происшествия не уточняют. На видео можно услышать крики женщины с просьбой помочь.
В телеграм-канале утверждают, что мужчины задержаны и находятся в СИЗО. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области и в Следственный комитет. На момент публикации ответа не было.
В начале июня массовую драку в Заельцовском районе сняли на видео. По словам автора видео, драка началась из-за нападения собаки.