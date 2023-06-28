На детскую площадку в Академгородке упала огромная сосна: видео

28 июня около 19:00 сильные порывы ветра привели к падению огромной сосны на детскую площадку и внутриквартальный проезд на Разъездной, 10 в Советском районе Новосибирска. Об этом НГС рассказал читатель Максим Федин, приславший видео последствий инцидента.
— Дерево ростом метров двадцать упало в метре от автомобиля моей жены. К счастью, на детской площадке не было никого в этот момент, — сообщил Федин.
Председатель ТСЖ «Разъездная 10» Яна Черменева сообщила НГС, что дерево убрали в течение часа с момента его падения.
Сегодня порывы ветра оставили без света пять населенных пунктов в Новосибирской области и два района Новосибирска.