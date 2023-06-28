freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 85.05
eur 93.14
Тема дняОгромная сосна упала на детскую площадку: видео
Все новости
Все новости

На детскую площадку в Академгородке упала огромная сосна: видео

Сегодня порывы ветра привели к ряду происшествий в Новосибирской области

2 556

Дерево упало в метре от автомобиля супруги читателя

Поделиться

28 июня около 19:00 сильные порывы ветра привели к падению огромной сосны на детскую площадку и внутриквартальный проезд на Разъездной, 10 в Советском районе Новосибирска. Об этом НГС рассказал читатель Максим Федин, приславший видео последствий инцидента.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Обошлось без пострадавших

Видео: Максим Федин

— Дерево ростом метров двадцать упало в метре от автомобиля моей жены. К счастью, на детской площадке не было никого в этот момент, — сообщил Федин.

Председатель ТСЖ «Разъездная 10» Яна Черменева сообщила НГС, что дерево убрали в течение часа с момента его падения.

Сегодня порывы ветра оставили без света пять населенных пунктов в Новосибирской области и два района Новосибирска.

ВетерСильный ветерСильные порывы ветраДерево упало
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter