Порывы ветра лишили света жителей пяти сёл и поселков в Новосибирской области

В Новосибирской области без света 28 июня остались жители пяти населенных пунктов: сёл Криводановка и Ленинское, поселков Восход, Степной и Садовый. Об этом сообщили в АО «РЭС».
— Из-за неблагоприятных погодных условий произошли очередные аварийные отключения электроэнергии. Без электричества остаются около 2000 человек и 4 социально значимых объекта. Электроснабжение потребителей планируется восстановить до 22:00, — уточнили в «РЭС».
Сегодня без света остались больше 11 тысяч человек в двух районах Новосибирска. Сильный ветер оборвал провода.