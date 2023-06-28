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Порывы ветра лишили света жителей пяти сёл и поселков в Новосибирской области

В АО «РЭС» пообещали восстановить электроснабжении к 22:00

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Сегодня порывы ветра лишили энергоснабжения не менее 13 тысяч жителей Новосибирской области

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В Новосибирской области без света 28 июня остались жители пяти населенных пунктов: сёл Криводановка и Ленинское, поселков Восход, Степной и Садовый. Об этом сообщили в АО «РЭС».

— Из-за неблагоприятных погодных условий произошли очередные аварийные отключения электроэнергии. Без электричества остаются около 2000 человек и 4 социально значимых объекта. Электроснабжение потребителей планируется восстановить до 22:00, — уточнили в «РЭС».

Сегодня без света остались больше 11 тысяч человек в двух районах Новосибирска. Сильный ветер оборвал провода.

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