В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожья

Утром на Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался автомобиль, в котором ехал Владимир Епифанов — помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от «Единой России». Об этом в своем телеграм-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
— Епифанов ехал за рулем «Ленд-Крайзера», в салоне были еще его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%), — написал Рогов.
По словам Владимира Рогова, пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь. Официальная причина взрыва пока не установлена, но, по словам помощника Владимира Епифанова, за день до происшествия газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.