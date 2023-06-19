В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожья

— Епифанов ехал за рулем «Ленд-Крайзера», в салоне были еще его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%), — написал Рогов.

