Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели крановщицы в «Европейском береге»

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела из-за гибели 57-летней крановщицы. Кран, упавший на стройке «Европейского берега» сбил упоры и опрокинулся 15 июня в 9:07.
— В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники, — объяснили в СК России.
Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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