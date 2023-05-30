В Кремле объяснили, для чего беспилотники атаковали Москву и Подмосковье этим утром

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. По его словам, эта атака — ответ Киева на воскресные удары российских военных по одному из украинских «центров принятия решений».
— Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье, — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, рабочий день Владимира Путина сегодня начался рано — он в прямом режиме получал информацию об атаке беспилотников от Минобороны, мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС и других соответствующих ведомств. Песков заявил, что атака беспилотников на Москву в очередной раз подтверждает необходимость проведения военной операции. По его словам, никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет.
— Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО, — подчеркнул Песков.
Также пресс-секретарь президента добавил, что сегодня Путин работает в Кремле, у него много встреч и ряд совещаний. С обращением к россиянам президент выступать «пока не планирует».
Ранее в Минобороны рассказали, сколько беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Первый взрыв случился в жилом доме в Новой Москве, на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА. Затем стало известно, что один из беспилотников врезался в многоэтажку на Ленинском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Над регионом работали комплексы ПВО.
Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всё, что известно об атаке. Также в отдельном материале — видео от очевидцев с летящими беспилотниками, работой ПВО и последствиями произошедшего.