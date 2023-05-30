В Кремле объяснили, для чего беспилотники атаковали Москву и Подмосковье этим утром

По словам представителя Кремля, рабочий день Владимира Путина сегодня начался рано — он в прямом режиме получал информацию об атаке беспилотников от Минобороны, мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС и других соответствующих ведомств. Песков заявил, что атака беспилотников на Москву в очередной раз подтверждает необходимость проведения военной операции. По его словам, никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет.