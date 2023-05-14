В Северо-Чемском жилмассиве «Жигули» протаранили 3 легковушки и скрылись с места ДТП — авария попала на видео

В Новосибирске, в Северо-Чемском жилмассиве, водитель на ВАЗ-2107 протаранил 3 припаркованных автомобиля и скрылся с места ДТП. Видео момента аварии опубликовали очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На Комсомольской, 4, пьяный водитель на ВАЗ-2107 протаранил 3 припаркованных автомобиля и скрылся с места ДТП. На данный момент где-то разъезжает по городу и представляет угрозу для людей, — написал автор поста.
В отделе пропаганды городского ГИБДД подтвердили информацию о ДТП и сообщили, что объявлен поиск виновника аварии.
— По данному факту сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение его к административной ответственности, — пояснили в инспекции.
Госавтоинспекция города Новосибирска обращается ко всем, кто располагает информацией по этому ДТП, обратиться по телефонам:
Ранее в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей. После столкновения машины перегородили проезд трамваям.