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В Северо-Чемском жилмассиве «Жигули» протаранили 3 легковушки и скрылись с места ДТП — авария попала на видео

Инцидент произошел на Комсомольской, 4

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Виновника аварии ищут сотрудники ГИБДД

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В Новосибирске, в Северо-Чемском жилмассиве, водитель на ВАЗ-2107 протаранил 3 припаркованных автомобиля и скрылся с места ДТП. Видео момента аварии опубликовали очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На Комсомольской, 4, пьяный водитель на ВАЗ-2107 протаранил 3 припаркованных автомобиля и скрылся с места ДТП. На данный момент где-то разъезжает по городу и представляет угрозу для людей, — написал автор поста.

В отделе пропаганды городского ГИБДД подтвердили информацию о ДТП и сообщили, что объявлен поиск виновника аварии.

— По данному факту сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение его к административной ответственности, — пояснили в инспекции.

Госавтоинспекция города Новосибирска обращается ко всем, кто располагает информацией по этому ДТП, обратиться по телефонам: 232-23-51, 232-23-21, дежурная часть, или 232-23-35 — отдел розыска, либо по адресу: улица Станционная, 24/1, полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску.

Ранее в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей. После столкновения машины перегородили проезд трамваям.

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