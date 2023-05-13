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Тема дняLexus ехал по встречке и нарвался на «учителя»
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Пьяный 17-летний парень на «Тойоте» врезался в попутный «Форд» — двух пострадавших увезли в больницу

В «Форде» также находились двое детей

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Машины получили серьезные повреждения

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Ночное ДТП на Петухова устроил пьяный 17-летний подросток — об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска. Авария произошла 12 мая в 22:00 в Кировском районе.

— 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения двигался на «Тойоте» по улице Бородина. Где напротив дома 68 совершил столкновение с попутным «Фордом», — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

В ведомстве добавили, что в «Форде» пострадали два человека: 30-летний мужчина и 29-летняя женщина. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Также в автомобиле было двое детей, которые не пострадали.

На пьяного подростка-водителя «Тойоты» составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения». Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске автомобиль сбил 11-летнего мальчика на улице Кропоткина. В результате аварии ребенка с травмами доставили в больницу.

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