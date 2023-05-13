Пьяный 17-летний парень на «Тойоте» врезался в попутный «Форд» — двух пострадавших увезли в больницу

Ночное ДТП на Петухова устроил пьяный
— 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения двигался на «Тойоте» по улице Бородина. Где напротив дома 68 совершил столкновение с попутным «Фордом», — объяснили в ГИБДД Новосибирска.
В ведомстве добавили, что в «Форде» пострадали два человека:
На пьяного подростка-водителя «Тойоты» составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения». Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.
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