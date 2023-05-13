Автомобиль попал на трамвайные пути после ДТП на Петухова

Вечером 12 мая в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в результате аварии машины перегородили проезд трамваям.
Инцидент произошел на пересечении улиц Петухова и Бородина в Кировском районе Новосибирска. На участке дороги столкнулись Toyota Auris и Ford Mondeo.
— На месте работают сотрудники полиции, — указано в сообщении. Отмечается, что в ДТП могут быть пострадавшие.
Информация о дорожно-транспортном происшествии размещена на сайте 2ГИС. По информации сервиса, заторы на участке дороги отсутствуют.
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