«Очень сильно долбануло»: фура взорвалась в Новосибирске — в ней стоял газовый баллон

В Новосибирске в ночь с 8 на 9 мая на улице Богдана Хмельницкого загорелась фура. Как сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», во время пожара взорвался газовый баллон.
— Что-то очень сильно долбануло, и спустя секунд 30 стали слышны звуки сирены скорой помощи и прочих служб, — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального МЧС подтвердили информацию о пожаре и взрыве газового баллона. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в Калининском районе Новосибирска на улице Танковой загорелся автомобиль Mercedes-Benz.