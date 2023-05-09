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«Очень сильно долбануло»: фура взорвалась в Новосибирске — в ней стоял газовый баллон

Информация о пострадавших уточняется

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Пожар произошел на улице Богдана Хмельницкого

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В Новосибирске в ночь с 8 на 9 мая на улице Богдана Хмельницкого загорелась фура. Как сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», во время пожара взорвался газовый баллон.

— Что-то очень сильно долбануло, и спустя секунд 30 стали слышны звуки сирены скорой помощи и прочих служб, — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального МЧС подтвердили информацию о пожаре и взрыве газового баллона. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Калининском районе Новосибирска на улице Танковой загорелся автомобиль Mercedes-Benz.

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