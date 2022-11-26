На улице Танковой в Новосибирске вспыхнул Mercedes — смотрим, как это было

В Калининском районе Новосибирска на улице Танковой загорелся автомобиль Mercedes-Benz. На место происшествия прибыли пожарные и экипаж скорой помощи.
— Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По словам очевидцев, от огня пострадали рядом припаркованные машины.
— Тушили очень долго. Видела, что еще две машины оплавились от огня, — сообщила читательница НГС Светлана.
Ранее в Новосибирске на заправке на проезде Энергетиков загорелся автомобиль Mazda.