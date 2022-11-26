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На улице Танковой в Новосибирске вспыхнул Mercedes — смотрим, как это было

По словам очевидцев, от огня пострадали рядом припаркованные машины

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В пожаре никто не пострадал

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В Калининском районе Новосибирска на улице Танковой загорелся автомобиль Mercedes-Benz. На место происшествия прибыли пожарные и экипаж скорой помощи.

— Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По словам очевидцев, от огня пострадали рядом припаркованные машины.

— Тушили очень долго. Видела, что еще две машины оплавились от огня, — сообщила читательница НГС Светлана.

Ранее в Новосибирске на заправке на проезде Энергетиков загорелся автомобиль Mazda.

НовосибирскЗагорелась машинаПожар
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